Для чего нужно изучать фонетику и орфоэпию?Не ответ,а РАССКАЗ!Срочно нужно помоги??е

Русский язык
Для чего нужно изучать фонетику и орфоэпию?Не ответ,а РАССКАЗ!Срочно нужно помоги??е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это азы языка. При изучении фонетики мы знакомимся со звуковой частью нашей речи. Без знания фонетики сложно освоить орфографию (хотя это прикладной раздел науки о языке), словообразование. Фонетика изучает звуки, которые рождают СЛОВО с его лексическим и грамматическим значением. Буквы - это только знаки, обозначающие звуки, которые мы произносим и слышим. Звуки изучает фонетика. Это важные элементы целой речевой системы. Орфоэпия нормирует произношение. Без знаний норм произношения человека нельзя назвать образованным. Оформила ответ именно так, потому что если я напишу это все в научном стиле, не всякий пользователь поймет.
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