Для чего нужны фразеологизмы в русском языке? Полный ответ

Русский язык
Для чего нужны фразеологизмы в русском языке? Полный ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизмы характеризуют все стороны жизни человека-его отношение к труду, к другим людям, личные достоинства и недостатки- в образной форме. Для того, чтобы в речи, диалоге добиться некоего речевого эффекта, простых слов бывает недостаточно. Фразеологизмы позволяют выразить эмоции, впечатления, отношения гораздо более емко, точно, ясно и эмоционально.
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