Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги.они сделали 8 папок , ра??ходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги осталось у ребят ? составить схему.

Математика
Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги.они сделали 8 папок , ра??ходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги осталось у ребят ? составить схему.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8папок*4листа в каждой 4*8=40. 50-40=10 осталось 10листов
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