Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги.они сделали 8 папок , ра??ходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги осталось у ребят ? составить схему.

Математика

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги.они сделали 8 папок , ра??ходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги осталось у ребят ? составить схему.

Автор: Гость