Для изготовления полок взяли 8 берёзовых и дубовых досок. Дубовых 5 досок. На сколь??о меньше взяли берёзовых досок, чем дубовых? (+ начертитьсхему)

Математика

Для изготовления полок взяли 8 берёзовых и дубовых досок. Дубовых 5 досок. На сколь??о меньше взяли берёзовых досок, чем дубовых? (+ начертитьсхему)

Автор: Гость