Для обработки низкие платья потребуются Лента длина 4 метр 15 сантиметров На сколь??о сантиметров надо укоротить ленту длиной 5 метров чтобы получить кусок нужной длины

Математика

Для обработки низкие платья потребуются Лента длина 4 метр 15 сантиметров На сколь??о сантиметров надо укоротить ленту длиной 5 метров чтобы получить кусок нужной длины

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