Помогите с 4 заданием,нужно полное решение,51 балл,срочно плииз

Математика
Помогите с 4 заданием,нужно полное решение,51 балл,срочно плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ищем площадь основания, как площадь  треугольника по формуле Герона. Ищем периметр: Р=(6+20+24):3= , где а, в, с - стороны ставишо в формулу р, а, в, с и считаешь, но что-то там не так
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