Подарок компютер на мой день рождения сочинение
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Подарок компютер на мой день рождения сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня,на день рождение,мне подарили компьютер. Он выглядел так: черный монитор,черная клавиатура и сам черный компьютер с серебристым покрытием. Я конечно обрадовался,такому подарку!Сказав спасибо маме с папой,я побежал себе в комнату и включив его,запускал программы...Прошло 2 часа и я уже играл в игры. Там была змейка,тетрис и много,интересных игр.Рисовалка,печаталка! Я очень рад,что мне подарили компьютер!
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