Сочинение на тему что нужно делать для развития и сохронения русского языка!!!

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Задумывались ли вы когда-нибудь о значимости родного языка в жизни русского человека? Об этом в своей публицистической статье рассуждает литературовед С.Казначеев. Автор поднимает проблему развития и сохранения русского языка, использования слов или символов, которые принадлежат иностранным языкам, а именно их чрезмерное использование., которое может привести к вымиранию русской речи. Сегодня наш язык очень засорён различными жаргонизмами, просторечными и иностранными словами, а исконно русские слова постепенно забываются. И русским людям сознавать это горько и обидно. Ведь в настоящее время молодое поколение перестаёт ценить заслуги таких людей, как Кирилла и Мефодия, подаривших нам алфавит, В.Даля, отдавшего всю свою жизнь изучению русского языка и вряд ли кто-то из живущих в 21 веке задумался, какой ценой дались этим людям их заслуги. Автор убеждён в том, что "слепое" использование заимствований сегодня приводит к искажению алфавита, разрушению русских слов, нарушению функционирования языка, утрате культурных традиций. Я согласна с автором в том, что бездумное перенимание символов и букв из других алфавитов ради привлечения внимания не приведёт ни к чему хорошему. Приведу достаточно распространённый пример - общение в социальных сетях. Очень часто для быстроты переписки люди сокращают, коверкают и придумывают новые уродливые слова, что весьма печально. Такие слова, как и неправильное написание, легко запоминаются и в дальнейшем проявляются в вашей письменной речи. Прочитав статью С.Казначеева, я поняла, что грамотное составление слов, сохранение русского языка, возрождение и развитие культурных традиций - важное дело современного и будущих поколений.