В двух ящиках было 55кг печенья. Когда из первогоящика переложили 1/3 массы содержащегося в нем печенья , то в первом ящике осталось 5 кг больше печенья, чем стало во втором. Сколько килограммов печенья было в каждом ящике снач...

Алгебра

В двух ящиках было 55кг печенья. Когда из первогоящика переложили 1/3 массы содержащегося в нем печенья , то в первом ящике осталось 5 кг больше печенья, чем стало во втором. Сколько килограммов печенья было в каждом ящике сначала?

Автор: Гость