В двух ящиках было 55кг печенья. Когда из первогоящика переложили 1/3 массы содержащегося в нем печенья , то в первом ящике осталось 5 кг больше печенья, чем стало во втором. Сколько килограммов печенья было в каждом ящике снач...
Алгебра
В двух ящиках было 55кг печенья. Когда из первогоящика переложили 1/3 массы содержащегося в нем печенья , то в первом ящике осталось 5 кг больше печенья, чем стало во втором. Сколько килограммов печенья было в каждом ящике сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первом ящике было х кг печенья, тогда во втором ящике было 55 - х кг печенья. Уравнение: х - 1/3х = 55 - х + 1/3х + 5 2/3х + х - 1/3х = 60 1 целая 1/3х = 60 4/3х = 60 х = 60 : 4/3 = 60 * 3/4 х = 45 (кг) - было в первом ящике 55 - 45 = 10 (кг) - было во втором ящике Ответ: 45 кг и 10 кг.
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