Какая из точек A(2;4) В(-1;1) С(1;-1) D(-3;-9) E(5;25) F(-4;16) лежит на графике функции y=x^2(x в квадрат??)

Алгебра

Какая из точек A(2;4) В(-1;1) С(1;-1) D(-3;-9) E(5;25) F(-4;16) лежит на графике функции y=x^2(x в квадрат??)

Автор: Гость