Какая из точек A(2;4) В(-1;1) С(1;-1) D(-3;-9) E(5;25) F(-4;16) лежит на графике функции y=x^2(x в квадрат??)
Алгебра
Какая из точек A(2;4) В(-1;1) С(1;-1) D(-3;-9) E(5;25) F(-4;16) лежит на графике функции y=x^2(x в квадрат??)
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Гость:
На графике функции лежат точки (A, B, E, F)
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