Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянами. Сколько крестьян прислали на фабрику для обучения?

Математика
Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянами. Сколько крестьян прислали на фабрику для обучения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100:5*2=20*2=40 церк.служ.                                                                               100:10=10 ремесленников                                                                               100-(40+10)=100-50=50 крестьян
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