Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянами. Сколько крестьян прислали на фабрику для обучения?
Математика
Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянами. Сколько крестьян прислали на фабрику для обучения?
Ответ(ы):
Гость:
100:5*2=20*2=40 церк.служ. 100:10=10 ремесленников 100-(40+10)=100-50=50 крестьян
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