Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянами. Сколько крестьян прислали на фабрику для обучения?

Математика

Для обучения на фабрику прислали 100 человек. Два пятых из них были раньше церковны??и служками,десятая часть-ремеслинниками,а остальные-крестьянами. Сколько крестьян прислали на фабрику для обучения?

Автор: Гость