Для одинаковых подарков к детскому празднику купили 3,2 кг карамели, а шоколадных конфет на 1,6 кг больше. Найдите массу конфет в подарке,если в каждом из них 0,2 кг карамели
Математика
Для одинаковых подарков к детскому празднику купили 3,2 кг карамели, а шоколадных конфет на 1,6 кг больше. Найдите массу конфет в подарке,если в каждом из них 0,2 кг карамели
Ответ(ы):
Гость:
1).3,2 кг +1.6 кг=4.8 кг-шоколадных конфет во всех подарках 2)3200 гр.+4800 гр=8000 гр-конфет всего во всех подарках. 2)3200 гр.:200=16 подарков,-количество всего(в каждом по 200 гр карамели.) 3)4800:16=300 гр-шоколадных конфет в одном подарке. 4)200 гр.+300 гр.=500 гр конфет в одном подарке. 5)500 гр х 16=8000 гр. ответ : масса одного подарка 500 гр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена груши- а руб за кг, а цена моркови b руб за кг. Запишите в виде выражения: стоимость (в руб) 2 кг груши и 3 кг моркови вмести. Варианты от...
Русский язык
Прочитай предложения.Найди и выпиши сказуемые,выраженные именами существительными,вместе с подлежащими. 1.Династия - семья,объединённая общим делом...
Английский язык