Для одинаковых подарков к детскому празднику купили 3,2 кг карамели, а шоколадных конфет на 1,6 кг больше. Найдите массу конфет в подарке,если в каждом из них 0,2 кг карамели

Математика

Для одинаковых подарков к детскому празднику купили 3,2 кг карамели, а шоколадных конфет на 1,6 кг больше. Найдите массу конфет в подарке,если в каждом из них 0,2 кг карамели

Автор: Гость