Для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по одинаковой цене. лика заплатил а за пакупку 190р,а майя 570. хватит ли косте для покупки трех таких же гирлянд 250р.

Математика
Для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по одинаковой цене. лика заплатил а за пакупку 190р,а майя 570. хватит ли косте для покупки трех таких же гирлянд 250р.
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Гость:
Купила-8гир запратила-190р Майя-570 (190+8)+570=760
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