Для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по одинаковой цене. лика заплатил а за пакупку 190р,а майя 570. хватит ли косте для покупки трех таких же гирлянд 250р.

Математика

Для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по одинаковой цене. лика заплатил а за пакупку 190р,а майя 570. хватит ли косте для покупки трех таких же гирлянд 250р.

Автор: Гость