Для приготовления компота взяли 3 части яблок, 2 части слив, 6 частей абрикосов. Ябл??к взяли 600г. Сколько граммов всех фруктов потребовалрсь для приготовления компота?

Математика

Для приготовления компота взяли 3 части яблок, 2 части слив, 6 частей абрикосов. Ябл??к взяли 600г. Сколько граммов всех фруктов потребовалрсь для приготовления компота?

Автор: Гость