Для приготовления рисовой каши надо взять 2 части риса, 3 части молока и 5 частей во??ы. Сколько молока и сколько воды понадобится, если взяли 180г риса?

Математика

Для приготовления рисовой каши надо взять 2 части риса, 3 части молока и 5 частей во??ы. Сколько молока и сколько воды понадобится, если взяли 180г риса?

Автор: Гость