Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1л,2 пакета моло??а вместимостью 750 куб.см и 2 пакета молока вместимостью 500куб.см. Всё молоко он разлил в пять одинаковых кастрюль,заполнив их доверху. Опреде...

Математика
Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1л,2 пакета моло??а вместимостью 750 куб.см и 2 пакета молока вместимостью 500куб.см. Всё молоко он разлил в пять одинаковых кастрюль,заполнив их доверху. Определи вместимость одной кастрюли. СРОЧНОООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1л= 1 дм в кубе =1000 см в кубе 4*1000=4000 750*2=1500 2*500=1000 1000+4000+1500=6500 6500/5=1300 см в кубе
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