Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1л,2 пакета моло??а вместимостью 750 куб.см и 2 пакета молока вместимостью 500куб.см. Всё молоко он разлил в пять одинаковых кастрюль,заполнив их доверху. Опреде...

Математика

Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1л,2 пакета моло??а вместимостью 750 куб.см и 2 пакета молока вместимостью 500куб.см. Всё молоко он разлил в пять одинаковых кастрюль,заполнив их доверху. Определи вместимость одной кастрюли. СРОЧНОООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость