Для развития культуры Древней Руси большое значение имели культурные связи с Виз??нтией. У истоков этих связей стоит русская княгиня. Её пребывание в столице Византии Константинополе было недолгим ,но именно там с ней произошло...

История

Для развития культуры Древней Руси большое значение имели культурные связи с Виз??нтией. У истоков этих связей стоит русская княгиня. Её пребывание в столице Византии Константинополе было недолгим ,но именно там с ней произошло событие ,очень важное для последующей истории Руси. Назовите имя княгини. О каком событии её жизни идёт речь?

Автор: Гость