Для развития культуры Древней Руси большое значение имели культурные связи с Виз??нтией. У истоков этих связей стоит русская княгиня. Её пребывание в столице Византии Константинополе было недолгим ,но именно там с ней произошло...

История
Для развития культуры Древней Руси большое значение имели культурные связи с Виз??нтией. У истоков этих связей стоит русская княгиня. Её пребывание в столице Византии Константинополе было недолгим ,но именно там с ней произошло событие ,очень важное для последующей истории Руси. Назовите имя княгини. О каком событии её жизни идёт речь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Княгиня зовут кажется Ольга
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