Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длиной по 10 м 50 см. После ремонта остал??сь одна четвёртая часть купленных обоев.Реши задачу разными способами. 1 способ -.............. 2 способ -...............
Математика
Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длиной по 10 м 50 см. После ремонта остал??сь одна четвёртая часть купленных обоев.Реши задачу разными способами. 1 способ -.............. 2 способ -...............
Ответ(ы):
Гость:
8:4=2 (осталось 2 рулона)
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