Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длиной по 10 м 50 см. После ремонта остал??сь одна четвёртая часть купленных обоев.Реши задачу разными способами. 1 способ -.............. 2 способ -...............

Математика

Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длиной по 10 м 50 см. После ремонта остал??сь одна четвёртая часть купленных обоев.Реши задачу разными способами. 1 способ -.............. 2 способ -...............

Автор: Гость