Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев,длиной по 10м 50см. Израсходовали три че??рёртых части купленных рулонов обоев. Сколько метров обоев осталось?
Математика
Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев,длиной по 10м 50см. Израсходовали три че??рёртых части купленных рулонов обоев. Сколько метров обоев осталось?
Ответ(ы):
Гость:
10.50*8=84 м-всего 84:4*3=63м-израсходовали 84-63=21-осталось
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