Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев,длиной по 10м 50см. Израсходовали три че??рёртых части купленных рулонов обоев. Сколько метров обоев осталось?

Математика

Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев,длиной по 10м 50см. Израсходовали три че??рёртых части купленных рулонов обоев. Сколько метров обоев осталось?

Автор: Гость