Для ремонта квартиры купили три банки краски.Масса первой банки 15,12 кг,а во второй на 7,025 кг меньше,чем в первой банке,а в третье столько,сколько в первой и второй банке вместе.Сколько кг краски в трех банках?
Математика
Для ремонта квартиры купили три банки краски.Масса первой банки 15,12 кг,а во второй на 7,025 кг меньше,чем в первой банке,а в третье столько,сколько в первой и второй банке вместе.Сколько кг краски в трех банках?
Ответ(ы):
Гость:
1)15,12-7,025=8,095(кг)-во 2-ой банки 2)15,12+8,095=23,215(кг)-в 3-ей банки 3)15,12+8,095+23,215=46,43(кг) Ответ:в 3-ёх банках с краской 46,43кг.
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