Для ремонта квартиры купили три банки краски.Масса первой банки 15,12 кг,а во второй на 7,025 кг меньше,чем в первой банке,а в третье столько,сколько в первой и второй банке вместе.Сколько кг краски в трех банках?

Математика

Для ремонта квартиры купили три банки краски.Масса первой банки 15,12 кг,а во второй на 7,025 кг меньше,чем в первой банке,а в третье столько,сколько в первой и второй банке вместе.Сколько кг краски в трех банках?

Автор: Гость