Вот то-то мне и духу придает То-то - какая это часть речи????? Помогите еще разок! П??жаааалуйста!!!!!! Спасибо всем!!!

Русский язык
Вот то-то мне и духу придает То-то - какая это часть речи????? Помогите еще разок! П??жаааалуйста!!!!!! Спасибо всем!!!
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Ответ дополнение! Удачи!
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