Вот то-то мне и духу придает То-то - какая это часть речи????? Помогите еще разок! П??жаааалуйста!!!!!! Спасибо всем!!!

Русский язык

Вот то-то мне и духу придает То-то - какая это часть речи????? Помогите еще разок! П??жаааалуйста!!!!!! Спасибо всем!!!

Автор: Гость