Придумай по одному предложению соотвествующему таким схемам -, и -, и -; =, то ли =, то ли =; как --, так и ---;
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Придумай по одному предложению соотвествующему таким схемам -, и -, и -; =, то ли =, то ли =; как --, так и ---;
Ответ(ы):
Гость:
Дерево и листья и листопад были очень красивыми осенью. Радуется то ли грустит. Как он мог поступить, так и поступил
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