Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении москвы от пол??ков 1612 году

Окружающий мир
Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении москвы от пол??ков 1612 году
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 1612 году нижегородский купец Кузьма Минин организовал сбор средств для создания народного ополчения . Вместе с русскими в войско вступали татары,мордва ,чуваши,башкиры,удмурты , народы Сибири . Возглавил ополчение князь Дмитрий Пожарский.
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