Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении москвы от пол??ков 1612 году

Гость: Гость:

В 1612 году нижегородский купец Кузьма Минин организовал сбор средств для создания народного ополчения . Вместе с русскими в войско вступали татары,мордва ,чуваши,башкиры,удмурты , народы Сибири . Возглавил ополчение князь Дмитрий Пожарский.