Прямые АВ, СD и EF пересекаются в точке О. Причем AB угол CD. Угол АОЕ=30 градусов. Найдите градусную меру угла COF

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AB ⊥ CD. O - точка пересечения прямых AB, CD, EF. ∠AOE = 30°. ∠COF = ? AB расположим горизонтально, эта прямая будет развёрнутым углом и будет равна 180°. Зная, что AB ⊥ CD, углы будут прямыми, т.е. по 90° каждый (это углы AOD, BOD, AOC, BOC). Но прямые, расположенные на развёрнутом углу приобретают свойство смежных углов. Отсюда, ∠COF = AB - ∠AOE - ∠BOC = 180° - 30° - 90° = 60°. Ответ: ∠COF = 60°.