Подчеркните главные члены односоставных предложений,определите их вид. 1)В лес п??йдёшь- кого-нибудь да увидишь. А увидишь-узнать захочешь. Узнаешь непременно полюбишь. А полюбишь- в обиду не дашь. 2) Поставишь на стол букети...

Русский язык
Подчеркните главные члены односоставных предложений,определите их вид. 1)В лес п??йдёшь- кого-нибудь да увидишь. А увидишь-узнать захочешь. Узнаешь непременно полюбишь. А полюбишь- в обиду не дашь. 2) Поставишь на стол букетик скромных цветов и, глядя на них, отчетливо вспоминаешь лес,зеленую лесную опушку, муровьиную высокую кучу и хлопотливых, проворных муравьев. 3)Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм..Случились счастливые часы и ночи у костра на берегу реки... В такие минуты остаеься как бы один на один с природою...и незаметно для себя отмечаешь, уснешь легко крепко засыпая до первого луча улыбаешься давно забыту чувству..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. определенно-личное, пойдешь, увидишь -2.л. ед.ч.)  А увидишь ... так же.и остальные о-личные 2. опред-личн. 3. безличное. двусоставное. А такие минуты... - о-личное
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