Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите сторону ВС прямоугольника, если изв??стно, что АВ = 3
Геометрия
Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите сторону ВС прямоугольника, если изв??стно, что АВ = 3
Ответ(ы):
Гость:
5 ,так как 15÷3=5 ч т д
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