Почему для получения наиболее точного значения температуры термометры помещают ?? метереологические будки?
География
Почему для получения наиболее точного значения температуры термометры помещают ?? метереологические будки?
Ответ(ы):
Гость:
В метеорологические будки не попадают солнечные лучи, которые нагревают термометр. Поэтому термометры помещают в метеорологические будки
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