Ассоциации Хлестакова, и его характер "Ревизор" литра 8 класс .Помогите )0
Литература
Ассоциации Хлестакова, и его характер "Ревизор" литра 8 класс .Помогите )0
Ответ(ы):
Гость:
Хлестаков это-жадный, алчный и трусливый обманщик, он воспользовался своим положением ради денег!
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