Высокий воротник которые в семнадцатом веке стали крепить кафтанов назывался

Английский язык
Высокий воротник которые в семнадцатом веке стали крепить кафтанов назывался
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Козырь я ж знаюююююююююююююююююююююююююююююю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Чего не хватает в экосистеме в которой почва потеряла плодородие
Ответить
Математика
Алёша вошёл в комнату и увидел что прямо напротив него находится большое окно сле??а вдоль стены комод и диван а справа книжный шкаф и письменный с...
Ответить
Русский язык
Диктант (свободный). Сравните свой текст с текстом упр.216 (любые абзацы по выбору).К??кие существительные и глаголы вы заменили своими словами?
Ответить
Математика
7ч 27 мин 18с= с 320с= мин. с 420с= мин
Ответить
Математика
Номер 680 (в,г ) сделайте прошу
Ответить