Как будет по фронцуски бежать

Французский язык
Как будет по фронцуски бежать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
courir -  бежать, бегать, сбегать, носиться, пройти
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