Как будет по фронцуски бежать
Французский язык
Как будет по фронцуски бежать
Ответ(ы):
Гость:
courir - бежать, бегать, сбегать, носиться, пройти
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