Ребята. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. В чем сторонники Ленина видели политический смысл НЭПа? а) один из возможных путей перехода к социализму б) временное отступление от политики построения социализма в) ужесточение политического...

История

Ребята. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. В чем сторонники Ленина видели политический смысл НЭПа? а) один из возможных путей перехода к социализму б) временное отступление от политики построения социализма в) ужесточение политического режима 2. В чем суть резолюции «О единстве партии», принятой на Х съезде РКП(б) а) закрепление союза большевиков и эсеров б) запрет на создание в РКП(б) фракций, имеющих альтернативную позицию по отношению к политике большевиков в) утверждение союза между большевиками и меньшевиками 3. Какими способами большевики добились утверждения в стране однопартийной политической системы? а) запретом на создание в рядах РКП(б) самостоятельных фракции или групп б) проведение открытых судов над деятелями других партий в) развертывание большевиками кампаний по очернению политических противников г) проведение политики компромиссов с лидерами других политических партий 4. Когда был образован СССР? а) 20 ноября 1922 г. б) 18 января 1923 г. в) 30 декабря 1922 5. Каковы причины образования СССР? а) необходимость определения отношений между шестью самостоятельными республиками, образовавшимися на территории бывшей царской империи б) наличие общей угрозы внешней экспансии для образовавших республик в) стремление политических лидеров образовавшихся республик объединить усилия в борьбе за власть 6. Как назывались два наиболее популярных проекта образования СССР а) «автономизации» б) «конфедерации» в) «федерализации 7. Каковы черты политического режима, сложившегося в СССР в гол НЭПа? а) жесткая централизация власти б) командные способы руководства в) строгое подчинение государственных органов решениям коммунистической партии г) отсутствие политического лидера д) насаждение населению страны идеологического единомыслия 8. Какой теорией Сталин заменил главную идею большевизма — идея мировой революции? а) теорией «перманентной революции» б) теорией о возможности «строительства социализма в отдельно взятой стране» в) теорией «двух вождей» 9. Когда произошло переименование РКП(б) в ВКП(б)? а) в декабре 1925 г. б) в январе 1924г. в) в апреле 1926 г. 10. Кто выиграл борьбу за власть в партийном руководстве после смерти Ленина? а) Троцкий ЛД. б) Бухарин Н.И. в) Сталин И.В.

Автор: Гость