70 баллов ребят!!! дайте определения каждому понятию! 1. Геология, геотектоника, палеонтология 2. Платформа, полезные ископаемые, бассейн залежей полезных ископаемых 3. Рельефообразующие процессы (внешние, внутренние) 4. Мо...

Гость: Гость:

геология – это дисциплина, в рамках которой исследуется строение и закономерности развития Земли, а также других планет, относящихся к Солнечной системе. Геотектоника-раздел геологии, наука о строении, движениях идеформациях литосферы, о её развитии в связи с развитием Земли в целом. Палеонтология это наука об организмах минувших геологических периодов, сохранившихся в виде ископаемых остатковорганизмов , следов их жизнедеятельности и Ориктоценозов. Платформа - это устойчивый участок земной коры. Поле́зные ископа́емые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. Бассейн полезного ископаемого — замкнутая областьнепрерывного или почти непрерывного распространения пластовых осадочных полезных ископаемых,связанных с определенной формацией горных пород. Рельеф : внутренние – создают крупные неровности земной коры. Внешние – выравнивают неровности земной коры. Морена - ледниковые отложения, образовавшиеся в результате накопления обломочного ( моренного) материала втеле ледника в процессе его движения, выпахивания ложа и последующего таяния. . Сель — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объема потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Оползень - Отделившаяся масса рыхлых пород, медленно и постепенно или скачками оползающая по наклонной плоскости отрыва, сохраняя при этом часто свою связанность, монолитность и не опрокидывая при этом свой грунт. Солнечная радиация - Электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Суммарная радиация – это сумма прямой (на горизонтальную поверхность) и рассеянной радиации. Циклон - атмосферный вихрь с пониженным давлением в середине и циркуляцией воздуха по спирали. Антицикло́н — область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра. Коэффициент увлажнения - Увлажнение территории и испарение влаги с её поверхности во всем мире происходят абсолютно одинаково. Агроклиматические ресурсы - климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода и т.д. Исток - место, где начинается водный источник : река, ручей. Устье - Конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море или другую реку. Падение - Разность высот уровенной поверхности воды в двух точках, расположенных на некотором расстоянии вдоль реки; разность высот в истоке и устье называется полным падением реки. Уклон реки́ — отношение падения реки (или другого водотока) на каком-либо ее участке к длине этого участка. Полово́дье — одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года, — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод измеженного русла и затоплением поймы. Наводне́ние — затопление территории земли водой, являющееся стихийным бедствием. ГОДОВОЙ СТОК — количество воды, протекающее за год через живое сечение реки, выраженное в м3 или км3. Озёрная котловина - углубление земной поверхности, служащее вместилищем озёрной воды. Приро́дные ресу́рсы — это естественные ресурсы, необходимые для существования человеческого общества и используемые в хозяйстве. Приро́дная зо́на — часть географической оболочки Земли и географического пояса, имеющая характерные составляющие её природные компоненты и процессы. Высотная поясность — закономерная смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты (высоты над уровнем моря).