70 баллов ребят!!! дайте определения каждому понятию! 1. Геология, геотектоника, палеонтология 2. Платформа, полезные ископаемые, бассейн залежей полезных ископаемых 3. Рельефообразующие процессы (внешние, внутренние) 4. Мо...
География
70 баллов ребят!!! дайте определения каждому понятию! 1. Геология, геотектоника, палеонтология 2. Платформа, полезные ископаемые, бассейн залежей полезных ископаемых 3. Рельефообразующие процессы (внешние, внутренние) 4. Морена, сели, оползни 5. Солнечная радиация, суммарная радиация 6. Циклоны, антициклоны 7. Коэффициент увлажнения территорий, 8. Агроклиматические ресурсы 9. Исток, устье, падение, уклон реки 10. Половодье, наводнение, годовой сток 11. Озерные котловины: тектонические, ледниковые, вулканические 12. Природные ресурсы, природные зоны, 13. Высотная поясность
Ответ(ы):
Гость:
геология – это дисциплина, в рамках которой исследуется строение и закономерности развития Земли, а также других планет, относящихся к Солнечной системе. Геотектоника-раздел геологии, наука о строении, движениях идеформациях литосферы, о её развитии в связи с развитием Земли в целом. Палеонтология это наука об организмах минувших геологических периодов, сохранившихся в виде ископаемых остатковорганизмов , следов их жизнедеятельности и Ориктоценозов. Платформа - это устойчивый участок земной коры. Поле́зные ископа́емые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. Бассейн полезного ископаемого — замкнутая областьнепрерывного или почти непрерывного распространения пластовых осадочных полезных ископаемых,связанных с определенной формацией горных пород. Рельеф : внутренние – создают крупные неровности земной коры. Внешние – выравнивают неровности земной коры. Морена - ледниковые отложения, образовавшиеся в результате накопления обломочного ( моренного) материала втеле ледника в процессе его движения, выпахивания ложа и последующего таяния. . Сель — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объема потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Оползень - Отделившаяся масса рыхлых пород, медленно и постепенно или скачками оползающая по наклонной плоскости отрыва, сохраняя при этом часто свою связанность, монолитность и не опрокидывая при этом свой грунт. Солнечная радиация - Электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Суммарная радиация – это сумма прямой (на горизонтальную поверхность) и рассеянной радиации. Циклон - атмосферный вихрь с пониженным давлением в середине и циркуляцией воздуха по спирали. Антицикло́н — область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра. Коэффициент увлажнения - Увлажнение территории и испарение влаги с её поверхности во всем мире происходят абсолютно одинаково. Агроклиматические ресурсы - климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода и т.д. Исток - место, где начинается водный источник : река, ручей. Устье - Конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море или другую реку. Падение - Разность высот уровенной поверхности воды в двух точках, расположенных на некотором расстоянии вдоль реки; разность высот в истоке и устье называется полным падением реки. Уклон реки́ — отношение падения реки (или другого водотока) на каком-либо ее участке к длине этого участка. Полово́дье — одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года, — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод измеженного русла и затоплением поймы. Наводне́ние — затопление территории земли водой, являющееся стихийным бедствием. ГОДОВОЙ СТОК — количество воды, протекающее за год через живое сечение реки, выраженное в м3 или км3. Озёрная котловина - углубление земной поверхности, служащее вместилищем озёрной воды. Приро́дные ресу́рсы — это естественные ресурсы, необходимые для существования человеческого общества и используемые в хозяйстве. Приро́дная зо́на — часть географической оболочки Земли и географического пояса, имеющая характерные составляющие её природные компоненты и процессы. Высотная поясность — закономерная смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты (высоты над уровнем моря).
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