Решите неравенство с модулемі |x -7|gt;0

Математика
Решите неравенство с модулемі |x -7|gt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|х-7|>0,тогда модуль раскрывается по опр Х-7>0 Х>7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ребята. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1. В чем сторонники Ленина видели политический смысл НЭПа? а) один из возможных путей перехода к социализму б) вр...
Ответить
Литература
Ассоциации Хлестакова, и его характер "Ревизор" литра 8 класс .Помогите )0
Ответить
Українська мова
До поданих слiв добери риму: Весна, сонце, квiти, заспiваю, збираэ, парусами.
Ответить
Английский язык
Ex. 52. Use the Past Tense of the regular and irregular verbs in the brackets. You Never Know What Will Happen A long time ago there (live) … a...
Ответить
Французский язык
Как будет по фронцуски бежать
Ответить