Решите неравенство с модулемі |x -7|gt;0
Математика
Решите неравенство с модулемі |x -7|gt;0
Ответ(ы):
Гость:
|х-7|>0,тогда модуль раскрывается по опр Х-7>0 Х>7
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