1)Три резистора,сопротивлением которых 1 Ом,2 Ом и 3 Ом включены в цепь параллельно.Большее кол-во теплоты выделяется на: а)1 резистор б)2 резистор в)3 резистор г)на всех резисторах одинаковое кол-во теплоты Объяснить почему

Физика

1)Три резистора,сопротивлением которых 1 Ом,2 Ом и 3 Ом включены в цепь параллельно.Большее кол-во теплоты выделяется на: а)1 резистор б)2 резистор в)3 резистор г)на всех резисторах одинаковое кол-во теплоты Объяснить почему

Автор: Гость