1)Три резистора,сопротивлением которых 1 Ом,2 Ом и 3 Ом включены в цепь параллельно.Большее кол-во теплоты выделяется на: а)1 резистор б)2 резистор в)3 резистор г)на всех резисторах одинаковое кол-во теплоты Объяснить почему

Физика
1)Три резистора,сопротивлением которых 1 Ом,2 Ом и 3 Ом включены в цепь параллельно.Большее кол-во теплоты выделяется на: а)1 резистор б)2 резистор в)3 резистор г)на всех резисторах одинаковое кол-во теплоты Объяснить почему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшее тепло выделится на резисторе 1 ом  потому- что при одинаковом напряжении   через него протекает наибольший ток I  = U/R
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