Почему чем дальше от экватора расположены горы,тем меньше высота образования их ледников? Краткий ответ.
География
Почему чем дальше от экватора расположены горы,тем меньше высота образования их ледников? Краткий ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Так как чем дальше от экватора, тем меньше температура ,соответственно чем меньше температура, тем меньше высота образования льда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните главные члены односоставных предложений,определите их вид. 1)В лес п??йдёшь- кого-нибудь да увидишь. А увидишь-узнать захочешь. Узнае...
Русский язык
Физика
1)Три резистора,сопротивлением которых 1 Ом,2 Ом и 3 Ом включены в цепь параллельно.Большее кол-во теплоты выделяется на: а)1 резистор б)2 рези...