Почему чем дальше от экватора расположены горы,тем меньше высота образования их ледников? Краткий ответ.

География
Почему чем дальше от экватора расположены горы,тем меньше высота образования их ледников? Краткий ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как чем дальше от экватора, тем меньше температура ,соответственно чем меньше температура, тем меньше высота образования льда
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