Словы якия называюць жывыя и не жывыя прадметы:Коудра,видэлец,певень,хустка,летчык.,рэчка,шчупак,вишня,майстар,сцежка
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Словы якия называюць жывыя и не жывыя прадметы:Коудра,видэлец,певень,хустка,летчык.,рэчка,шчупак,вишня,майстар,сцежка
Ответ(ы):
Гость:
Жывые прадметы - певень, летчык, шчупак, майстар. не жывые прадметы- коудра, видэлец, хустка, рэчка, вишня, сцежка.
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