Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 1) мирилась 2) вырезать 3) набирае?? 4) одевать
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Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 1) мирилась 2) вырезать 3) набирае?? 4) одевать
Ответ(ы):
Гость:
Набираем-чередование бер-бира! Как это неправильный ответ?!!! А в слове мирилась -проверяемый корень.
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