Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным, поляки, согласно повести авраамия ??алицына... а) устроили ему засаду б) поссорили его с александром лисовским в) убили коня г) выстрелили по нему из пушки
История
Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным, поляки, согласно повести авраамия ??алицына... а) устроили ему засаду б) поссорили его с александром лисовским в) убили коня г) выстрелили по нему из пушки
Ответ(ы):
Гость:
И тут видит еретик, а с ним многие поляки, что пред полком их ездит старец, держа в руке... Ананияже быстро ударил своего коня, выстрелил Лисовскому из...
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