Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным, поляки, согласно повести авраамия ??алицына... а) устроили ему засаду б) поссорили его с александром лисовским в) убили коня г) выстрелили по нему из пушки

История

Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным, поляки, согласно повести авраамия ??алицына... а) устроили ему засаду б) поссорили его с александром лисовским в) убили коня г) выстрелили по нему из пушки

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