Для учащихся было куплено 70 билетов в кукольный театр. В партер было куплено билетов в 1,5 раза больше, чем на балкон и бель этаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов в бельэтаж. Сколько билетов каждо...
Математика
Для учащихся было куплено 70 билетов в кукольный театр. В партер было куплено билетов в 1,5 раза больше, чем на балкон и бель этаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов в бельэтаж. Сколько билетов каждого вида было куплено?
Ответ(ы):
Гость:
0,4х - число билетов на балкон х -на бельэтаж 1,5(0,4х+х) - в партер 1.4х+1,5*1.4х=70 2.1х+1,4х=70 х=70/3.5 х=20 на бельэтаж 20 билетов на балкон 8 билетов в партер 42
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