Для учеников класса заказали школьные формы за одинаковой ценою в классе мальчик??в на 6 больше чем девочек.Стоимость форм для мальчиков 2470 грн а для девочек 1690 грн. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек ?

Математика

Для учеников класса заказали школьные формы за одинаковой ценою в классе мальчик??в на 6 больше чем девочек.Стоимость форм для мальчиков 2470 грн а для девочек 1690 грн. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек ?

Автор: Гость