Для учеников класса заказали школьные формы за одинаковой ценою в классе мальчик??в на 6 больше чем девочек.Стоимость форм для мальчиков 2470 грн а для девочек 1690 грн. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек ?
Математика
Для учеников класса заказали школьные формы за одинаковой ценою в классе мальчик??в на 6 больше чем девочек.Стоимость форм для мальчиков 2470 грн а для девочек 1690 грн. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочек -13 мальчиков - 19, форма стоит 130 грн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 2...
Математика
Математика