Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в течение 3,15ч. Поступает вода. Из первой трубы за 1 мин поступает40л воды, а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше. Какова вместимость бассейна?

Математика

Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в течение 3,15ч. Поступает вода. Из первой трубы за 1 мин поступает40л воды, а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше. Какова вместимость бассейна?

Автор: Гость