Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в течение 3,15ч. Поступает вода. Из первой трубы за 1 мин поступает40л воды, а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше. Какова вместимость бассейна?
Математика
Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в течение 3,15ч. Поступает вода. Из первой трубы за 1 мин поступает40л воды, а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше. Какова вместимость бассейна?
Ответ(ы):
Гость:
40*1,25=50л в минуту вторая труба 40+50=90л в минуту две трубы вместе 3,15*60=189 минут 90*189=17010л вместимость бассейна
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