Длина 1 стороны прямоугольника равна 6 см , а длина другой стороны составляет три ч??тверти длины 1 стороны. Вычисли периметр и площадь. РЕШИТЕ ДЕЙСТВИЯМИ С ПОЯСНЕНИЯМИ ППППППППЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Математика
Длина 1 стороны прямоугольника равна 6 см , а длина другой стороны составляет три ч??тверти длины 1 стороны. Вычисли периметр и площадь. РЕШИТЕ ДЕЙСТВИЯМИ С ПОЯСНЕНИЯМИ ППППППППЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ a = 6 см - длина b = 3/4 * 6 = 9/2 = 4,5 см - длина Периметр равен P = 2*(a+b) = 2*(6+ 4.5) = 12+9 = 21 см - ОТВЕТ Площадь равна S = a*b = 6* 4.5 = 27 см² - ОТВЕТ
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