Длина 1 стороны прямоугольника равна 6 см , а длина другой стороны составляет три ч??тверти длины 1 стороны. Вычисли периметр и площадь. РЕШИТЕ ДЕЙСТВИЯМИ С ПОЯСНЕНИЯМИ ППППППППЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Математика

Длина 1 стороны прямоугольника равна 6 см , а длина другой стороны составляет три ч??тверти длины 1 стороны. Вычисли периметр и площадь. РЕШИТЕ ДЕЙСТВИЯМИ С ПОЯСНЕНИЯМИ ППППППППЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

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