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8,4 (y - 17,9) = 4,2
Математика
8,4 (y - 17,9) = 4,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,4(y-17,9)=4,2у-17,9=4,2:8,4у-17,9= 0,5у=0,5+17,9у=18,4
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