Сочинение на тему "Моё любимое животное" про кота 7 предложений. Помогите пожалуйс??а !!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Сочинение на тему "Моё любимое животное" про кота 7 предложений. Помогите пожалуйс??а !!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Моего кота зовут .... 2. Ему .... лет 3. Он очень любить играть с клубком ниток, кушать рыбу 4.Мы с котом хорошие друзья 5. Мой кот не любит есть кашу, боится воды 6.Я люблю своего кота!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
А+5 4+3 2+а 3+5 а-6 7-2 9-а 6-4 Выпеши числовые выражения в первый столбик а буквенные - во вт??ой . Выпеши суммы в один столбик а разности-в другой