Сочинение на тему "Моё любимое животное" про кота 7 предложений. Помогите пожалуйс??а !!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1. Моего кота зовут .... 2. Ему .... лет 3. Он очень любить играть с клубком ниток, кушать рыбу 4.Мы с котом хорошие друзья 5. Мой кот не любит есть кашу, боится воды 6.Я люблю своего кота!