Напишите пожалуйста биографию Надежда Сергеевна Шер)))

Литература
Напишите пожалуйста биографию Надежда Сергеевна Шер)))
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Шер Надежда СергеевнаДругие имена:Багатурова Надежда Сергеевна Дата рождения:1890 Место рождения:Ахалцих Дата смерти:1976 Краткая информация: Писательница
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