Даю 50 балов за 1 задание! Решите уравнение: (ниже фото) 5/6a - 4/5a + 1 = 1/2a - 2/5

Гость: Гость:

5/6a - 4/5a + 1 = 1/2a - 2/5 5/6a - 4/5a -1/2а=-2/5-1 1/30а-1/2а=-1 2/5 -7/15а=-1 2/5 а=-1 2/5 : (-7/15) а=3 Всё правильно подставь и проверь с: