Почему Владимиру Мономаху не удалось прекратить усобицы??? Срочно!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Владимир Мономах пытался прекратить усобицы с помощью договорённости князей. Сначала он созвал князей на Вятичевский съезд, потом на Любиченский. На Любиченском было решено, что каждый князь будет управлять своей вотчиной. Не удалось прекратить усобица, во-первых, потому что не все князья вообще приехали на эти съезды и не все захотели подчиняться тем правилам, которые предложим Мономах. Во-вторых, Любеченский съезд только ухудшил положение тк многие князья стали захватывать соседние вотчины, пытаться захватить престол. Наконец, не было определённого закона, который определял бы кто должен наследовать престол. По обычаю это должен был делать старший в роде, а по христианскому закону- только прямой потомок.