Округлите десятичную дробь до целых: 2,675= 5,19= 37,4109= 0,806= 145,732= 5,6071= 200,8685= 101,4902=
Математика
Округлите десятичную дробь до целых: 2,675= 5,19= 37,4109= 0,806= 145,732= 5,6071= 200,8685= 101,4902=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,675 ≈ 3 5,19 ≈ 5 37,4109 ≈ 37 0,806 ≈ 1 145,732 ≈ 146 5,6071 ≈ 6 200,8685 ≈ 201 101,4902 ≈ 101
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