Придумай и запиши небольшой рассказ о путешествии на любую планету Солнечной сис??емы
Литература
Придумай и запиши небольшой рассказ о путешествии на любую планету Солнечной сис??емы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня было путешествие по Земле.Я путешествовал с мамой и папой.Я видел все страны.И я рассказал про путешествия своим друзьям.
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