Как проверить слово бИлет?

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Как проверить слово бИлет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
билет это словарное слово

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